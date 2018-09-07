Okul alışverişi için internette en çok çekçekli çanta arandı

İSTANBUL (AA) - Alışveriş için e-ticareti tercih eden ebeveynler, internette en çok çocukların okul malzemelerini taşımasını kolaylaştıran çekçekli çanta modellerini arıyor.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala zaman kala okul öncesi alışverişleri de hız kazandı.

22 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunan, ayda ortalama 83 milyon ziyaret alan Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor’un verileri, bu yıl okul alışverişinde öne çıkan ürün ve trendleri ortaya koydu.



Platformun verilerine göre, veliler, çocuklarının okul çantalarını daha kolay taşıyabilmeleri için çekçekli modelleri tercih etti. 1-6 Eylül'de GittiGidiyor’daki okul ve kırtasiye ürünleri içinde en çok çekçekli okul çantası aranırken, arama sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 artış yaşandı.

Çekçekli okul çantası modellerinin yanı sıra tohumlu kalem, şeffaf kalemlik ve spiralli defter de en çok aranan ürünlerden oldu ve bu yılın trendleri arasına girdi. Geçen yılın aynı dönemine göre tohumlu kalem ve şeffaf kalemlik aramalarında yüzde 80, spiralli defter aramalarında yüzde 70 artış kaydedildi.





- Okul çantasına ayrılan ortalama bütçe 90-100 TL arasında







GittiGidiyor, bu yıl velilerin okul alışverişinde hangi ürüne ortalama ne kadar harcama yaptığının bilgisini de paylaştı. Buna göre, okul çantalarına ayrılan bütçe 90 ila 100 TL arasında değişirken, 12’li kurşun kalemlere ortalama 20 TL, kalem kutuları ve spiralli defterlere ise 15 ila 20 TL arasında harcama yapılıyor.



Platformda, velilere kolaylık sağlamak amacıyla birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar farklı ihtiyaçlara yönelik ekonomik okul setleri de sunuluyor. 20 parçalık setlerden 100 parçalık setlere kadar seçeneklerin bulunduğu paketler, 60 TL’den 200 TL’ye kadar değişen fiyat seçenekleriyle kullanıcılarla buluşuyor.





- "Çekçekli okul çantalarının tercih edilme oranı artıyor"





GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, okul alışverişi döneminde velilerin alışveriş tercihlerini değerlendirirken, şunları kaydetti:

"Uzmanların belirttiğine göre, okul çantasında taşınan ağırlığın, öğrencinin kilosunun en fazla yüzde 10’u kadar olması gerekiyor. Ancak zaman zaman çocuklar daha ağır çantalar taşımak durumunda kalabiliyor. Bu yıl GittiGidiyor’da yapılan aramalarda ve alışverişlerde, çocuklarının çantalarını daha kolay taşıyabilmesi için ebeveynlerin çekçekli çanta modellerini tercih etme oranının arttığını görüyoruz. Çevre bilincinin gelişmesi de alışverişe yansıyor. Geri dönüşümlü veya organik malzemelerden yapılan ve içinde çeşitli tohumlar bulunan kalemlere olan talep de yükseliyor."

GittiGidiyor, kırtasiyeden tekstile, kitaptan elektroniğe kadar yüzlerce seçili ürünü eylül ayı sonuna kadar yüzde 30’a varan indirim fırsatıyla kullanıcılarına sunuyor.

