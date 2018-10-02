Oklu servis şoförleri ile toplantı

KONYA (AA) - Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, öğrenci servis şoförlerinin büyük sorumluluk taşıdığını bildirdi.



Sağdıç, İbrahim Gündüz Anadolu Lisesinde düzenlenen toplantıda öğrenci servis şoförlerinin büyük sorumluluk taşıdığını söyledi.

Sağdıç, toplantıda güvenlik güçleriyle yaptıkları görüşmeyle servislerin sürekli denetlenmesi konusunda karar alındığını, servis şoförlerinin özellikle öğrencileri taşırken trafik kurallarına uymaları konusunun da yakından takip edileceğini ifade etti.



Toplantıya, okul müdürleri ve servis şoförleri katıldı.



