ÖKK'deki darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar ve avukatları ile gazi İsmail Oğuz'un yanı sıra Başbakanlık, TBMM ve Milli Savunma Bakanlığının da arasında bulunduğu müşteki avukatları katıldı.

Duruşmada Genelkurmay Çatı davasında tutuklu olan eski albay Murat Korkmaz ile bulunduğu cezaevinden telekonferans sistemiyle bağlantı kurularak, "tanık" olarak beyanı alındı.

Darbe girişimi gecesi sanıklardan Okan Türkmen ile birlikte ÖKK’den otobüsle silah götürüldüğü iddiasına ilişkin bildikleri sorulan Korkmaz, olay tarihinde ÖKK'da tabur komutanı olduğunu, izinden dönerek 11 Temmuz’da mesaiye başladığını belirtti.

Grup Komutanlığına vekalet ettiği için emirleri incelediğinde, Denetleme Şubesinin 15 Temmuz’a kadar denetlemeye hazır olunması emrini gördüğünü ifade eden Korkmaz, emre binaen depoları açtırdığını ve perşembe gününe kadar denetleme hazırlığı yaptığını kaydetti.

Korkmaz, ancak Genelkurmay Çatı davası sanıklarından olan ve darbe girişimi sırasında 33 ÖKK personelini Genelkurmay karargahına götüren eski albay Fırat Alakuş’un, kendisine pazartesi günü “Hafta içi tatbikat olacak. Muhtemelen sen katılacaksın” dediğini söyledi.

Darbe girişimi günü saat 21.00 sıralarında beyaz bir minibüs geldiğini, "tatbikat" için hazırladıkları 47-48 kişilik silah, mühimmat ve malzemeleri eski ÖKK personeli Samet Yıldız ile otobüse yüklediklerini aktaran Korkmaz, soru üzerine bunu kendilerinin yaptığını, sanıklardan Okan Türkmen'in karışmadığını bildirdi.

Korkmaz, ÖKK kışlasının uzak yerde olması üzerine Türkmen'in, Gölbaşı'na kadar geldiğini, ardından otobüsten indiğini, kendilerinin ise Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına devam ettiklerini kaydetti.

Alaya vardıklarında kapıdaki görevlinin "Tatbikat için mi geldiniz?" dediğini, ardından hemen içeri alındığını ifade eden Korkmaz, getirdikleri malzemeleri personele zimmetle dağıtmaya başladığını söyledi.

Korkmaz, ancak Alakuş'un saat 23.15 civarında kendisini arayarak, "Acil Genelkurmaya gelin. Zimmeti bırakın" dediğini, ardından Genelkurmay Başkanlığına doğru yola çıktıklarını anlattı.

Murat Korkmaz, kendisinin ve ekibinin kullanıldığını, kendilerine kumpas kurulduğunu savundu.

Müşteki gazi İsmail Oğuz, ''24 yıllık Özel Kuvvetçiyim. Sizin anlattığınız şekilde hiç göreve gitmedim. 40’a yakın kurs gördüm. Hiç tek başınıza malzeme alıp, dağıttınız mı daha önce? Özel Kuvvetler zan altında bırakılıyor" dedi.

Korkmaz ise Oğuz'a, "Yaralısın, anlıyorum ama doğru konuş" ifadesini kullandı.

Eski ÖKK personeli olan ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alaya davası sanıkları arasında bulunan tanık Samet Yıldız da cezaevinden telekonferansla alınan beyanında, Türkmen'in açıköğretim sınavı için Ankara'da bulunduğunu, kendisinin "Akşam birlikten araç çıkacak. Bizimle gelebilirsin" dediğini, Türkmen'in bunu kabul ettiğini anlattı.

Türkmen'in Gölbaşı'nda otobüsten indiğini bildiren Yıldız, "Malzemelerin hepsini ben hazırladım. Okan yüklemedi" dedi.

Akıncı davası sanıkları arasında bulunan tanık Cengiz Atak da cezaevinden telekonferans sistemiyle alınan ifadesinde, "Murat" kod adlı kişinin kendisiyle birlikte bazı sanıklarla darbeye hazırlık toplantısı yaptığına ilişkin iddiaları reddetti.