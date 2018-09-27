ÖKK'daki FETÖ davasında 31 darbeci için ağırlaştırılmış müebbet istendi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davada, duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Bayram Kantık, önceki duruşmada alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için cumhuriyet savcısına söz verdi.

Bunun üzerine mütalaasını sunan savcı, eski albay Ümit Bak ile eski yarbay Mehmet Ali Çelik'in de aralarında bulunduğu sanıklar Ahmet Müfi̇t Küçük, Ali̇ Kapucu, Baki̇ Ağyar, Beki̇r Kurt, Bi̇lal Tosun, Engi̇n Kaya, Engi̇n Sevi̇nç, Fahri̇ Ersoy, Faruk Erkul, Fati̇h Uysal, Gökhan Mercan, Mehmet Raydemi̇r, Murat Aydın, Mustafa Koyuncu, Muzaffer Han, Okan Türkmen, Osman Çolak, Özgür Çi̇loğlu, Ramazan Kılıç, Rasi̇m Eşref Çıtak, Serkan Ak, Serkan Coşkun, Sezgi̇n Güney, Şenol Soylu, Turgay Usanmaz, Uğur Demi̇rtaş, Ümi̇t Burtaçoğlu, Veysel Ezgi̇n ve Yakup Akkuş'un "anayasal düzeni ihlal" suçundan birer kez "ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını" talep etti.

Savcı, söz konusu sanıklardan Küçük, Ersoy, Coşkun, Güney ve Ezgin'in müşteki astsubay İsmail Oğuz'u "kasten öldürmeye teşebbüs" ettikleri için de ayrıca 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Sanıklar Adem Loğa, Ahmet Aslan, Ahmet Seçki̇n Vural, Ahmet Turan Yücedağ, Alperen Berat Durmuş, Cem Si̇nan Yenal, Emrah Şentürk, Emre Andıç, Ertuğrul Bozçal, Fati̇h Rüştü Keten, Gürbüz Türk, Hüseyi̇n Uğurer, Hüseyi̇n Uludağ, Kadi̇r Aslan, Mehmet Durmaz, Mehmet Koç, Mehmet Kuşlu, Mehmet Ali̇ Eser, Mehmet Yaşar Çeli̇k, Mustafa Avdan, Mustafa Sarıboğa, Osman Yalçın, Ökkeş Dursun Öztürk, Ömer Faruk Cavlazoğlu, Raşi̇t Özdi̇lek, Sedat Soysal, Selçuk Sert, Ufuk Kaplan, Yasi̇n Deri̇baş, Yıldıray Yılmaz, Hali̇l Kuş, Süleyman Menteş, Şükrü Bülbül, Umut Coşkun ve Yalçın Damar hakkında ise "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteyen savcı, ayrıca firari sanıklar Burak Kekli̇k ve Harun Raşi̇t Aktaş'ın dosyalarının ayrılmasına talep etti.

Duruşmaya devam ediliyor.

Muhabir: Tanju Özkaya



