KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde düzenlenen "Okçu Dostları Beyşehir Gölü Buluşması" etkinliği, Türkiye'nin çok sayıda ilinden okçuları bir araya getirdi.

Beyşehir Geleneksel Türk Sporları ve Sanatları Kulübü tarafından ilçede bu yıl ilk kez düzenlenen ve Okçular Vakfı, Beyşehir Kaymakamlığı ile Beyşehir Belediyesi’nin de destek verdiği organizasyon, Taşköprü mevkisinde başlayan ve Anıt Meydanı'nda sona eren kortej yürüyüşü ile başladı.

Geleneksel okçuluk yarışmaları Beyşehir Gölü kıyısındaki Beyşehir Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Türkiye'nin 15 ilinden gelen yaklaşık 120 okçu, burada düzenlenen uzaklaşan ve sabit puta, hayvan figürü atışları, yumurta ve takım yarışlarında dereceye girebilmek için mücadele verdi.

Etkinliğe, AK Parti Konya milletvekilleri Gülay Samancı ve Selman Özboyacı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Okçuluk Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Toksöz ve Beyşehir Geleneksel Türk Sporları ve Sanatları Kulübü Başkanı Üzeyir Yaşar, vatandaşlar ve okçular katıldı.





