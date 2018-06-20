ÖHÜ'de Türk-Kazak Kültür ve Eğitim Merkezi açıldı

NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (ÖHÜ) ile L.N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzaladı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitede düzenlenen törende, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Güvenlik ve İstihbarat Komisyon Başkanı Alpaslan Kavaklıoğlu, Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, L.N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Assemgul Moldashanova, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly hazır bulundu.

Vali Şimşek, törenin ardından üniversite Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan Türk-Kazak Kültür ve Eğitim Merkezinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmenin herkesin ortak arzusu olduğunu belirtti.

Kazakistan ve Türkiye'nin kardeş halk olduğunu ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"İkili ilişkilerin geliştirilmesinin hepimizin ortak arzusu. Bugün açılışını yapacak olduğumuz Türk-Kazak Kültür ve Eğitim Merkezi bu arzunun bir tezahürü. İnanıyorum ki bu merkezin açılışı Türk Kazakistan arasındaki ve Niğde Ömer Halisdemir ve Gumiliv Avrasya Milli Üniversitesi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için yeni bir adım olur. Bundan sonra ilişkiler daha da gelişir ve derinleşir. Her iki üniversite adına da bu hizmetin hayırlı olmasının diliyorum."

Rektör Prof. Dr. Kar ise, Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerin geliştirilmesine özel bir önem verdiklerini aktararak, "Kazakistan'ın eğitim kurumları ile olan ilişkilerimizi yeni bir boyuta taşıyacak ve diğer üniversiteler için de örnek teşkil edecektir. Ayrıca Merkez, tarihimizin, kültürümüzün ve geleneklerimizin yeni nesillere aktarılması ve iki ülkenin gençlerinin birbirlerini daha yakından tanıması hususunda özel bir fonksiyon da ifa edecektir.

Moldazhanova da, "Bugün uluslararası fen bilimleri ve mühendislik alanlarındaki kongreyi imzaladık. Anlaşmalar çerçevesinde üniversiteler arası öğretim üyesi ve öğrenci değişim programlarından yararlanılabilir. Bu merkezin açılışı bizim için tarihi bir gün olacaktır. Açılacak merkezimiz için başarılar diliyorum. Stratejik planımızın gerçekleşmesini temenni ederim." diye konuştu.

Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kazakistan ve Türkiye ilişkilerinin çok kapsamlı olmasının birçok nedeni olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Başkonsolosluk görevini aldıktan sonra bir Türk-Kazak Kültür Eğitim Merkezi açma projesini biz de düşünmüştük. Fakat siz bizden daha önce yaptınız. Hem de Türkiye'nin Anadolu'nun kalbinde yer alan Niğde gibi bir şehirde bunu gerçekleştirdiniz. İki taraflı olarak yaptığınız katkılardan dolayı gerçekten onur duyulması gerekiyor, teşekkür edilmesi gerekiyor ve her zaman desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum."

