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Öğretmenlerin alan değişikliği atama takvimi açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin 2019 Yılı Alan Değişikliği Atama Takvimi yayımlandı.

Genel 20.11.2019, 13:47
Öğretmenlerin alan değişikliği atama takvimi açıklandı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yayımlanan takvime göre, öğretmen adaylarının ön başvuruları 9-13 Aralık'ta alınacak. Bu sürede, ön başvurular incelenerek eğitim kurumu, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacak veya reddedilecek.

Adayların tercih başvuruları, 23-26 Aralık'ta alınacak. Tercih başvurularının eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanmasının ardından atamalar, 31 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri ise 17 Ocak-3 Şubat 2020'de yapılacak.

#eğitim
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