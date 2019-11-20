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Öğretmenlerin alan değişikliği atama takvimi açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin 2019 Yılı Alan Değişikliği Atama Takvimi yayımlandı.
Genel 20.11.2019, 13:47
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yayımlanan takvime göre, öğretmen adaylarının ön başvuruları 9-13 Aralık'ta alınacak. Bu sürede, ön başvurular incelenerek eğitim kurumu, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacak veya reddedilecek.
Görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri ise 17 Ocak-3 Şubat 2020'de yapılacak.
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