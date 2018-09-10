Öğretmenlere uyuşturucu semineri verildi

KONYA (AA) - Seydişehir ilçesinde öğretmenlere uyuşturucu ile mücadele semineri verildi.

Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleşen seminere, Konya Emniyet Müdürlüğünden uzman İbrahim Börk, İbrahim Coşar, İhsan Pişkin katıldı.

Seminerde konuşan Börk, öğretmenlere, öğrencileri uyuşturucudan korumanın yollarını anlattı.

Uyuşturucuya başlamada arkadaş ortamının büyük etkisinin olduğunu anlatan Börk, "Velilerimiz gençlerin duygularını rencide etmeden, onları kontrol etmeli. Onlarla arkadaş olmalılar. Çocuklarımıza nerede 'hayır' nerede 'evet' diyeceğimizi iyi bilmeliyiz." dedi.

Uzmanlara teşekkür eden Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, seminer ile bin öğretmenin bilgilendirildiğini söyledi.