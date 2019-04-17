Öğretmenlerden oluşan proje ekibi, İtalya'dan yurda döndü

KONYA (AA) - Beyşehir Karaali Şehit Osman Karağlı ilkokulunun Erasmus Proje Ekibi, İtalya'daki çalışmalarını tamamlayarak yurda döndü.

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, yaptığı yazılı açıklamada, Karaali Şehit Osman Karağlı ilkokulunda görevli sınıf öğretmenlerinden proje koordinatörü Cengiz Çetin, Abdullah Köroğlu ve Nurcay Demir'den oluşan proje ekibinin ülkeyi ve kurumu temsilen, İtalya'daki ev sahibi kurum olan Palermo kentindeki Scuola Elementare Raffaello Lambruschini İlkokulu'nu ziyaret ettiğini belirtti.

Konuk mesajının devamında şunlara yer verdi:

"Beyşehir'den ilkokulumuzun ortağı olduğu 2017-1-ES01-KA201-038350-Early Education For İnclusion isimli Erasmus+KA201 okul eğitim alanında stratejik ortaklıklar programı kapsamında yürütülmekte olan projemizin 4'üncü yurtdışı hareketliliği bu ay içerisinde gerçekleştirilmiştir. 4 günlük ziyaret süresince İtalya'da toplantılar düzenleyen ekibimiz, geleneksel İtalyan çocuk oyunları turnuvası düzenleyip, katılımcılara ülkemizden götürülen madalyalarını takdim etmişlerdir. Projemizin bir sonraki hareketliliği 30 Eylül 2019'da kurumumuz Karaali Şehit Osman Karağlı ilkokuluna olacaktır. Yedi farklı ülkeden gelecek misafirlerine ev sahipliği yapacak olan kurumumuzda, Beyşehir'imizi en güzel şekilde tanıtabilmek için hazırlıklarımız tüm hızıyla sürmektedir."