Öğretmenler sesleriyle yarıştı

YOZGAT (AA) - Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü "Mikrofon Sende Öğretmenim" isimli öğretmenler arası Roma Antik Ses Yarışması düzenledi.

Sarızeybek İş ve Kültür Merkezinde düzenlenen yarışmada öğretmenler, en güzel şekilde şarkı ve türküleri söylemek için çaba sarf etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, eğitimin en önemli hususunun, ne okulların fiziki yapısı ne de oradaki araç gereçlerin olduğunu, eğitimin en önemli unsurunun öğretmenler olduğunu belirtti.

Yoldaş, "Öğretmenler idealist, kendini ve sorumluluklarını bilen insanlar olursa öğretmenler toplum mühendisidir ve toplumu istediği şekilde dizayn edebilir, topluma istediği şekilde yön verebilirler. Bizler üstlendiğimiz görevin ne kadar zor ve aynı zamanda da ne kadar kutsal olduğunun bilincindeyiz." dedi.

Yarışma sonunda birinci Emrah Açıkgöz ve Sinan Arı, ikinci Kadir Çabuk, Ayşe Doğru ve Doğan Duman, üçüncü Murat Demirel ve Tolga Cengiz oldu.

Dereceye giren öğretmenlere ödüllerini Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan takdim etti.





