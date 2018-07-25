Öğretmenler Londra'da kültürel uyum eğitimi aldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu, Avrupa Birliği Erasmus + programı kapsamında ortağı oldukları proje kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'da "kültürel uyum" konusunda eğitim aldı.

Eskişehir 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu idareci ve öğretmelerinden oluşan 6 kişilik ekip, Avrupa Birliği Erasmus + programı kapsamında yürütülen "Farklı Kültürler Zenginliğimiz, Zenginlikler Gücümüzdür" başlıklı projesinin ortağı olarak, Londra'ya gitti.

Proje kapsamında "kültürel uyum" konusunda düzenlenen eğitim çalışmalarına katılan öğretmenler, burada Türkiye'yi, Eskişehir'i ve okullarını tanıttı.

Katılımcı Türk öğretmenler, Avrupa Ülkelerinde Özel Sorunlar ve Stratejiler, Kültürlerarası Eğitim, Hoşgörü ve Çeşitliliği Teşvik İçin Kapsayıcı Yaklaşımlar, Önyargı ve Ayrımcılığın Üstesinden Gelme, Göçmen Çocukların Ebeveynlerine Yaklaşım, Yeni Çevreye Etkili Entegrasyon, Öğrencilerin Aktif Katılımı İçin Çeşitli Öğretim Yöntemleri, Farklı Diller İçin Stratejiler, Çok Kültürlü Sınıflar İçin Oyunlar ve Proje Tasarımları, Karma Beceriler konularında aldıkları eğitimlerle yetkinliklerini geliştirdi.

Okul Müdürü Nurettin Ateş, yaptığı açıklamada, 2019 yılının nisan ayında sonlanacak projeyle çok kültürlülük, kültürel uyum stratejileri ve öğretim yöntemleriyle ilgili önemli yetkinlikler kazanıldığını belirterek, edinilen bilgi ve becerileri okullarında uygulayacaklarını ve çevrelerinde yaygınlaştıracaklarını belirtti.