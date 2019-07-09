Öğretmenler Kerkenes Antik Kenti'ni gezdi

YOZGAT (AA) - Sorgun Belediyesi, öğretmenlere yönelik Kerkenes Antik Kenti’ne gezi düzenledi.



Kerkenes Kazı Başkanı ABD'li arkeolog Dr. Scott Branting, öğretmenlere kazı çalışmaları ve kentin tarihi hakkında bilgi verdi.

Branting, kentin milattan önce 600 yıllarında demir çağında medeniyetlerin yaşadığı ve çevresindeki 7 kilometrelik sur duvarı ve 2,5 kilometrekarelik yerleşim alanıyla dönemin en büyük yerleşim yeri olduğunun tahmin edildiğini söyledi.

Antik kentte 27 yıldır kazı çalışması yapıldığını anlatan Branting, elde edilen bulgular hakkında bilgi verdi.

Öğretmenler, antik kentin bulunduğu Şahmuratlı köyündeki eko-merkezi gezip, burada bulunan sürdürülebilir kırsal yaşam için yenilenebilir enerji, su yönetimi, uygun yapı malzemeleri, enerji verimliliği tasarım kullanımını teşvik çalışmaları hakkında da bilgi edindi.

