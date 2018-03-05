Öğretmenler istismara karşı bilinçlendirildi

ANKARA (AA) - Pursaklar Belediyesi'nin 4-6 yaş grubu çocuklara hizmet veren Nezaket Okulunda görev yapan öğretmenler, çocukların istismar olaylarına karşı bilinçlendirilmesi konusunda eğitim aldı.

Pursaklar Belediyesinin çocukların görgü kurallarını öğrenerek yetişmeleri için 6 yıldır hizmet veren Nezaket Okulunda, çocukların istismar olaylarından korunmasına yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Eğitim seminerinde okulda görev yapan öğretmenlere psikolog Beyza Yıldız tarafından çocukların istismar olaylarına karşı bilinçlendirilmesi için nasıl bir eğitim verilmesi gerektiği anlatıldı.

Nezaket Okulu öğretmenleri, aldıkları eğitimlerle çocukların daha güvenli bir şekilde yetişmesine katkı sağlayacaklarını ifade etti.