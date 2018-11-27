Öğretmenler için mevlit okutuldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde, vefat eden öğretmenler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

İncesu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitim- Bir Sen İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen program Merkez Ulu Camisi'nde gerçekleştirildi.



Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan ve Mevlid-i Şerif'in okunmasıyla devam eden program, dua edilmesinin ardından çeşitli ikramlarla sona erdi.

Mevlid-i Şerif programına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Kaplan, Eğitim- Bir Sen İlçe Temsilcisi Atila Bülbül, İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

