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Öğretmenler ara tatiller için ek ders ücreti alabilecek
Milli Eğitim Bakanlığınca ara tatil dönemlerindeki mesleki çalışmalarda fiilen görev yapan öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek.
Genel 29.11.2019, 13:49
ANKARA (AA) - "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar", Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yayımı tarihinde yürürlüğe giren karar, 18 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.
Ahmet Sertan Usul
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