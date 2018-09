Öğretmen veli iş birliği sınıfı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Hazım Dağlı İlkokulunda öğretmenlik yapan Hüseyin Sügün, görev yaptığı sınıfı velilerin de desteğiyle zeka oyunları ve minderlerle donattı.

Abdulhalik Renda Mahallesi'ndeki Hazım Dağlı İlkokulu'nda 4B sınıfının öğretmeni Hüseyin Sügün, geçen eğitim öğretim yılında 35 öğrencisiyle yeni bir sınıf sistemine geçmeyi kararlaştırdı.

Yaz tatili boyunca yeni sınıf için çalışma yürüten Sügün, veliler ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle sınıfa yeni masa ve zeka oyunları aldı.

Velilerle birlikte boyadığı sınıfın ortasına minderler koyarak terlikle girilen bir ortam hazırlayan Sügün, yeni eğitim öğretim dönemi için öğrencilerini sabırsızlıkla bekliyor.

Hüseyin Sügün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zenginleştirilmiş kütüphane (z-kütüphane) sisteminden yola çıkarak Zenginleştirilmiş Sınıf Projesi hazırladığını söyledi.

Öğrencilerin daha rahat, daha aktif ve kendilerini geliştirebilecekleri zengin bir ortam oluşturmak istediklerini dile getiren Sügün, şunları kaydetti:

"Z-kütüphaneler gibi zengin bir sınıfımız neden olmasın diyerek çalışmaya başladık. Sınıfımızı, velilerimiz ve okul aile birliğimizin desteğiyle boyadık. 50 çeşit 150 zeka oyunumuz var. Türkiye'de oynanan oyunların çoğu mevcut. Öğrencilerimiz oyunları evlerine götürerek aileleriyle de eğlenceli vakit geçirebilecek."

Zeka oyunlarının çocukları bilişsel ve sosyal yönden geliştirdiğini vurgulayan Sügün, bu oyunların ayrıca telefon ve internet bağımlılığını engellemek ile öğrencilerin görsel, fiziksel ve işitsel becerilerini artırıcı özelliği bulunduğuna dikkati çekti.

- "Her ev bir okuldur, okul da evimizdir"

Ev ortamına çevirdikleri sınıfın her yerini kullanabildiklerini anlatan Sügün, şunları söyledi:

"Sınıfımızda metrekareyi daha yüksek kullanabilmek için daha hijyenik bir ortamda eğitim alabilsinler diye terlikle girilen bir sınıfımız oldu. Çocuklarımız terliklerini giyip sınıfa girecek. Derslerimizi minder üzerinde işleyebileceğiz. Oyunları yerlerde oynayabilecekler. Her ev bir okuldur, okul da evimizdir. Nasıl temiz şekilde evlerimizin her karesini kullanabiliyorsak okulumuzun da neden her yerini kullanmayalım diye sınıfı ev ortamına çevirdik."

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk de zenginleştirilmiş sınıf ortamının çocukların renkli dünyalarına uygun biçimde tasarlandığını dile getirerek, şunları ifade etti:

"Farklı öğrenme ortamlarının öğrencilerin bilişsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacağı fikriyle oluşturduğumuz sınıfta, toplumsal kurallar sınıf ortamında öğrencilere uygulamalı aktarılabilecek. Öğrencilerimizin bilişsel, sosyal ve kültürel açıdan eğitimleri, tasarlanan sınıfımız sayesinde kalıcı hale gelecektir."