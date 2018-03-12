Öğretmen performans sistemine tepki

ESKİŞEHİR (AA) - Memur-Sen'e bağlı Eğitim-Bir-Sen Eskişehir Şube Başkanı Muammer Karaman, öğretmen performans sistemine ilişkin, "Bakanlık yanlışından vazgeçmezse, eylemlilik de dahil olmak üzere, emek mücadelesinin tüm unsurlarını kullanacağız." ifadesini kullandı.

KESK'e bağlı Eğitim-Sen Şube Başkanı Faik Alkan, Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Muammer Karaman'ı ziyaret etti. Karaman, yaptığı konuşmada, hayata farklı pencerelerden bakmalarının bir araya gelmeye ve sorunların çözümünde ortaklaşmaya engel olmadığını kaydetti.

Öğretmen performans sisteminin eğitim emekçilerini rahatsız ettiğini ifade eden Karaman, şunları aktardı:

"Bunun yerine eğitimcileri dinleyen, motive eden ve kucaklayan bir anlayışın hakim olması gerekir. İş güvenliği konusu Eğitim-Bir-Sen’in kırmızı çizgisidir. Bu performans değerlendirme çalışmalarının iş güvenliği noktasına geleceğine ilişkin endişeleri gidermek Bakanlığın görevidir. Bakanlık çalışanları toplumsal bütünlük ve kamu motivasyonunun ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığı bu dönemde, toplumsal bütünlüğü zedeleyen kamu motivasyonunu düşürüp, yok eden bu tür çalışmaları terk etmelidir. Eğitim-Bir-Sen olarak eğitim emekçilerinin bu süreçlerden zarar görerek çıkmaması için elimizden gelen tüm güçle çalışmaktayız. Bakanlık yanlışından vazgeçmezse, eylemlilik de dahil olmak üzere, emek mücadelesinin tüm unsurlarını kullanacağız."

Eğitim-Sen Şube Başkanı Faik Alkan da Milli Eğitim Bakanlığı'nın performans değerlendirme çalışmasının bir dayatma olduğunu savunarak, "Bu dayatma eğitim çalışanlarını tedirgin etmekte, iş güvenliklerini ortadan kaldıracaklarına dair bir korku yaratmaktadır. Bu korkuyu ortadan kaldırmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu konuda mücadele eden Eğitim-Bir-Sen ve diğer sendikalarla da bir araya gelmek ve ortak bir dile ulaşmak istiyoruz," yorumunu yaptı.