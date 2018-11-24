Öğrencileriyle topladığı yemek artıklarını sokak hayvanlarına ulaştırıyor

SAKARYA (AA) - UĞUR SUBAŞI - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ilkokul öğretmeni Özcan Özden, hayvan ve doğa sevgisine dikkati çekmek amacıyla okuldan, evlerden ve yemek şirketlerinden öğrencilerinin yardımıyla topladığı yemek artıklarıyla sokak hayvanlarını besliyor.

Mehmet Zorlu İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Özden, öğrencilerine empatiyi, hayvan ve doğa sevgisini aşılamak için proje başlattı. Bu kapsamda öğretmen Özden ve öğrencileri, hem okulda ve evlerdeki yemek artıklarını sokak hayvanları için topluyor hem de okulda oluşturulan bir kumbarada biriken paralarla hayvanlara mama alıyor.

Özden topladıkları yemekleri ve aldıkları mamaları da Dağdibi Mahallesi'nde öğrencileriyle oluşturdukları kulübelerin bulunduğu alandaki sokak hayvanlarına ulaştırıyor.

Özcan Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı öğrencilerde davranış sorunları olduğunu gördüklerini ve empati kuramadıklarını fark ettiklerini söyledi.

Bu konuda psikologlarla sıkça görüştüklerini ve çocuklar için empati kurmanın önemini fark ettiklerini anlatan Özden, "Karşılıksız sevgiyi bu hayvanlarımızda bulduk. Geçen yıldan beri yaptığımız eğitimlerde çocukların çok fazla gelişim kaydettiklerini, birbirlerine karşı agresif tavırlarının kalmadığını gördük. Okulda yıl boyunca işlediğimiz dersleri doğada tekrar ediyoruz. Doğaya çıkarak öğrencilerimizle ve velilerimizle güzel vakit geçiriyoruz." dedi.

"Doğal eğitim alanları oluşturmak istiyoruz"

Yerel yönetimlerle bir çalışma başlattıklarını ve tüm okulların katılabileceği doğal eğitim alanları oluşturma aşamasında olduklarını belirten Özden, şöyle devam etti:

"Bu konuyla ilgili Sakarya Üniversitesi ile 10 dönümlük bir alan ayarlandı. Çocuklarımız her seviyede ilkokuldan üniversiteye kadar öğrendiklerini bu sahalarda uygulamaya geçirecekler. Bu uygulamalarla daha üretken, topluma karşı daha duyarlı, birbirine saygılı nesiller yetiştireceğiz. İnşallah bunu başarır ve tüm ülkeye örnek oluruz. Bu etkinlikle israfı engellemeyi de amaçlıyoruz. Çöpe atılacak yiyecekleri topluyoruz onlarla hem hayvanları besliyoruz hem de doğal ortamda çocuklarımızın güzel vakit geçirmelerini sağlıyoruz."

Velilerden Nurullah Altun da Özcan Özden'in kızının öğretmeni olması vesilesiyle böyle bir çalışmaya katkı verdiklerini söyledi.

Bu etkinliği çok faydalı bulduğunu dile getiren Altun, "Böyle bir dünyanın olduğunu ve bizden başka bu memleketin sakinlerinin olduğunu gördüm. İnşallah biz de bu seferberliğe katkı yapıp bunu geliştirmeye, yaymaya ve görevlileri bu alanlara yönlendirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Velilerden Alper Pekküçük, sokak hayvanlarının da gıda ve barınma ihtiyacı olduğunu belirterek, bu soğuk havada onlara destek verilmesi gerektiğine işaret etti.

"Hayvanları besledikçe mutlu oluyoruz"

İkinci sınıf öğrencilerden Yusuf Alp Pekküçük de "Eğlenerek ve hayvanları besleyerek çalışmalar yapıyoruz. Okulda bizim bir kumbaramız var, oraya harçlıklarımızdan artan paraları atarak o paralarla mamalar alıp köpekleri besliyoruz. Hayvanların karnı doyunca insan mutlu oluyor." dedi.

Öğrencilerden Zahide Betül de "Köpekleri severken kendimi mutlu ve heyecanlı hissediyorum. Köpek korkusu varken bile en büyük köpekleri sevebiliyorum. Evde yemek biriktiriyoruz, okulda kumbarada para biriktiriyoruz onlar için." şeklinde konuştu.