Öğrencilerin yolda bulduğu

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otobüsten inerken yolda düşürdüğü emekli maaşının öğrenciler tarafından bulunarak Belediyenin zabıta ekiplerine teslim edilmesi, yaşlı vatandaşın yüzünü güldürdü.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören Halil Göksel ve Deniz Tursun'un yolda bulduktan sonra Belediyeye teslim ettikleri para, sahibine ulaştı.

Pazartesi günü emekli maaşını bankadan çektikten sonra cebine koyarak eşinin kabrine mezar taşı yaptırmak için bir işyerine giden Hasan Yakar, bin 800 lira tutarındaki parasını yolda düşürdüğünü fark etti.

Kendi çabalarıyla emekli maaşını bulamayınca anons yaptırmak için Beyşehir Belediyesine giden Yakar, burada zabıta görevlilerine durumu anlattı.

Zabıta görevlilerine, kağıda sarılı bin 800 lirasını düşürdüğünü, bu parayı eşinin kabrine mezar taşı yaptırmak için kullanacağını söyleyen Yakar, parasının öğrenciler tarafından bulunduktan sonra Belediyede görevli zabıtalara teslim edildiğini öğrenince sevindi.

- Parayı bulan öğrenciye harçlık verdi

Duyarlı öğrencilere teşekkür eden Yakar, "Allahım onlara uzun ömürler versin. İnşallah ileride büyük memuriyetlere ulaşsınlar. Demek ki dürüst evlat yetiştiren babalar da varmış." diye konuştu.

Yakar, teslim edildiğine tanıklık yapması için zabıta görevlileri tarafından Belediyeye getirilen, parayı bulan öğrenci Halil Göksel'e teşekkür ederken kavuştuğu bin 800 liradan 100 lirasını harçlık olarak verdi.

Göksel, "Ben bunu insanlık adına yaptım. Emekli bir kişinin maaşı olduğunu tahmin ettik. Para sahibine ulaştığı için çok sevinçliyim. İyi ki bulmuşuz, iyi ki getirmişiz, iyi ki vermişiz. Ben amcayı, zaten babamın yerine koydum da getirdim parayı verdim arkadaşımla birlikte. Annemiz babamız bize böyle öğretti. Allah amcama da uzun ömürler versin." ifadelerini kullandı.

Zabıta görevlileri, buluntu parasını teslim ettiği emekli Yakar'ı daha sonra araçla evine de bıraktı. Göksel ve Tursun, ödevlerini yapmak için ilçe merkezineki internet kafeye giderken, bir banka şubesi önünde yerde duran kağıt paraları fark ettikten sonra, dün Belediyenin zabıta ekiplerine teslim etmişti.