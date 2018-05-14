Öğrencilerin robotları 'egemenlik yolunda' yarıştı

ZONGULDAK

Zonguldak'ta lise ve ortaokul öğrencilerinde milli şuur, vatan sevgisi ve kardeşlik duygularının canlı tutulmasının yanı sıra robotik kodlama becerisi farkındalığı oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmada, öğrencilerin yapıp kodladıkları çizgi izleyen robotlar yarıştı.

Erdemir Anadolu Lisesi Toplam Kalite Yönetimi ekibinin organizatörlüğünde, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mekanik Mekatronik Sistemler Topluluğu robot ekibi üyeleri ile Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezi Elektrik Elektronik alanı öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan teknik danışman ve hakem heyeti idaresinde gerçekleştirilen "Kurtuluşa Gidişin Dijital Ayak İzi" isimli yarışmaya, 11 okul, 17 ekip, 17 öğretmen ve 49 öğrenci katıldı.

Türkiye haritası şeklinde düzenlenen pistte yarışmacılar, İstanbul'dan yola çıkarak Samsun'a ulaşmayı hedefleyerek, Bandırma Vapuru'nun egemenlik yolundaki yolculuğunu dijital ortamda canlandırmaya çalıştı.

Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezi Elektronik Öğretmeni Tolunay Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Samsun'a çıkabilen her robotun birinci kabul edileceğini söyledi.

Robotları yapan öğrencilerin kendi emekleriyle bir şeyler yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Demirci, "Bu yarışmanın anlamı bizim için çok büyük. Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul'dan yola çıktı. Karadeniz'in fırtınalarıyla temsil edilen iki dalgamız var köprü şeklinde. Düşman gemilerini temsil eden engellerimiz var. Öğrencilerimizin hazırladığı robotlar bunların arasından geçerek Samsun'a gitmeye çalışacaklar ve umarız ki hepsi buna vakıf olacaklar." diye konuştu.

Erdemir Anadolu Lisesi Okul Müdürü Engin Mutlu da kentte ilk robot yarışmasını düzenleyen okul olarak adlarını yazdırmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, ilk kez düzenlenen yarışmaya katılımın yüksek olmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Gün boyu sürecek yarışmada hedeflerine ulaşan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edilecek.

Muhabir: Gökhan Yılmaz