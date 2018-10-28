ANKARA (AA) - Öğrencilerin doğa ile buluşmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Yeşil Terapi" projesi kapsamında organik tarım etkinliği düzenlendi.

Keçiören'de özel bir okulun gerçekleştirdiği etkinlikte, öğrencilerin organik tarım hakkında bilinçlenmesi için koridorlar afişlerle süslendi. Öğrenciler, okul bahçesinde bulunan sera ve açık alana sebze fidesi dikti.

Okul yetkililerinin projeye ilişkin bilgi verdiği etkinlikte, "Yeşil Terapi" programının öğrenmeyi zenginleştiren, merkezinde bahçe olan uygulamalı bir öğretim stratejisi olduğu belirtildi. Müfredat ile uyumlu bir şekilde akademik başarıyı dışarıdan destekleyen, çeşitli sınıf içi ve dışı faaliyetleri kapsayan projeyle, çocukların doğal yaşamı tanıması, sağlıklı beslenme alışkanlığına sahip olması, sorumluluk alması gibi birçok değer ve beceriyi kazanmasının amaçlandığı ifade edildi.

Öğrencilerin ve velilerin katıldığı etkinlikte, "Sağlıklı Yaşam" konferansı da verildi. Öte yandan, yetiştirilecek sebzeler öğrencilerin beslenmesinde kullanılacak.