Öğrencilerin okul malzemelerine 'sıkı kontrol'

İSTANBUL (AA) - Öğrencilerin eğitimde kullandığı kırtasiye ve okul malzemelerinin standartlara uygunluğu, laboratuvarlarda yapılan kimyasal ve fiziksel testlerle kontrol ediliyor.

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri'nin (İHKİB) kuruluşu Ekoteks Laboratuvarı'nda, kırtasiye ve okul malzemeleri sıkı testlerden geçiriliyor.

Her ürününü numuneleri alınarak kanserojen madde içerip içermediği, sağlığa zararlı olup olmadığı ve dayanıklığı kontrol ediliyor. Kimyasal ve fiziksel testlerden geçemeyen kırtasiye ve okul malzemeleri rapor doğrultusunda toplanarak imha ediliyor.

Ekoteks İcra Kurulu Başkanı Nilgün Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, laboratuvarlarının üçüncü göz olarak hizmet verdiğini söyledi.

Laboratuvardaki bütün testlerin uluslararası standartlara uygun olduğunu belirten Özdemir, ''Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ülke genelinde kırtasiye ve okul malzemeleri denetimleri yapıyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden toplanan numuneler bize gönderiliyor. Burada bize gelen numuneleri testlerden geçiriyoruz.'' diye konuştu.

Özdemir, testlerin titizlikle yapılarak raporlandığını dile getirerek, şöyle devam etti:

''Burada güvenli ürün açısından gelen ürünlere kimyasal ve fiziksel testler uyguluyoruz. Kırtasiye ve okul malzemelerinin kanserojen madde içerip içermediğini, fiziki kondisyonlarını, alerjenlik durumlarını, çocuklara zararlı olup olmadığını kontrol ediyoruz. Biz üçüncü göz olarak doğrulama amaçlı bakıyoruz. Testleri yaptıktan sonra da ilgili bakanlığa bunları sunuyoruz. Bakanlık yetkilileri de bizim raporlamamıza göre olumsuzluk varsa ürünleri toplayarak imha ediyor ve para cezası uyguluyor.''

''Denetimler uygunsuz ürünlerin azalmasını sağladı''

Velilerin aldıkları ürünlere dikkat etmesini ve bilmedikleri yerlerden alışveriş yapmamalarını tavsiye eden Özdemir, ''Yumuşatılmış ürünlerden ve kokusu kötü gelen ürünlerden uzak durulmalı. 'CE' etiketi olmayan hiçbir ürünü almasınlar.'' dedi.

Özdemir, denetimlerin uygunsuz ürünlerin azalmasına fayda sağladığını anlatarak, ''Günümüzde yüzde 2'lerde olumsuz ürün tespit ediyoruz. Uygunsuz ürünlerin yüzde 60-70'lerde iken yüzde 2'lere düşüyor olması denetimlerin başarısının bir göstergesi.'' ifadelerini kullandı.

Laboratuvarın Teknik Müdürü Sevim Razak ise laboratuvarda, Bakanlık'tan tebliğ edilen şartnamelere göre, uluslararası geçerliliği olan akredite metotları kullanılarak ölçme ve değerlendirme yapıldığını ifade etti.

Razak, kırtasiye ve okul malzemelerinin testlerinin dikkatli şekilde gerçekleştirildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

''Laboratuvarımıza analiz amaçlı, sulu boya, pastel boya, silgi, kalem, çanta, okul ayakkabısı, suluk, beslenme çantası, okul üniformaları, kalem kutular gibi öğrencilerin kullandığı ürünler gelmektedir. Gelen ürünlerin numuneleri ilk olarak fiziksel muayeneden geçiyor. Fiziksel riskleri değerlendirdikten sonra kimyasal testleri yapıyoruz. Her test için küçük numuneler alıp kontrol ediyoruz. Analizlerde ürünlerde yasaklı ve zararlı kimyasallar olup olmadığına bakıyoruz.''

Muhabir: Hikmet Faruk Başer