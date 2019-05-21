Öğrencilerin motivasyonu 'Ateş' ile arttı

İZMİR (AA) - İzmir'de 3 yıl önce sokaktan alınarak ilkokulda bakılan ve "Ateş" adı verilen kedi, öğrencilerin derslerdeki motivasyonunu artırıyor.

Öğretmenlik mesleğini 22 yıldır sürdüren Züleyha Can, 3 yıl önce, 1,5 aylıkken sokakta bulduğu kediyi sahiplendi.

Can, sağlık kontrolünü ve aşılarını yaptırdığı kediyi, kendisi işteyken bakabilecek kimse bulunmadığından, müdür yardımcısı olarak atandığı Atatürk İlkokuluna götürmeye karar verdi.

Okulların açıldığı ilk gün elinde kedi taşıma çantasıyla yeni görev yerine giden Can, müdürden izin aldıktan sonra, kedi yavrusu için odasına su ve mama kabı, minder ve oyuncak koydu.

Can'ın, çok hareketli olduğu için "Ateş" ismini verdiği kedi, kısa sürede çocukların sevgisini kazandı.

Çocukların "Ateş"e sevgisini fark eden öğretmenler, yeni başlayan öğrencilerin okula uyum sağlamasında da kediden yardım alıyor.

Eve gitmek isteyen öğrencileri "Okulda kalırsan Ateş'i sevebilirsin." diye ikna eden öğretmenler, "Uslu durursanız, ödevinizi yaparsanız Ateş sınıfımızı ziyarete gelebilir." diyerek çocukların derse motivasyonunu da artırıyor.

"Okulun bir ferdi"

Züleyha Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda, etraflarında kediyi görmelerinin çocukların hayvanlara bakışını olumlu yönde değiştirdiğini söyledi.

Uyum problemi yaşayan öğrencileri "Ateş" sayesinde okulda tuttuklarını anlatan Can, "Bahçe kapısından 'Ateş'e gidelim beraber.' diyerek çevirdiğimiz öğrencilerimiz oldu. Bu anlamda benim yardımcım. Ateş okulun bir ferdi." diye konuştu.

Can, zaman zaman "Ateş" ile sınıfları ziyaret ettiklerini, öğrenciler ile kedi arasında dostluk oluştuğunu dile getirdi.

Aldıkları evcil hayvanları tatil sonrası sokağa terk edenler nedeniyle Çeşme'de çok sayıda sahipsiz hayvan olduğuna dikkati çeken Can, "Ateş" sayesinde öğrencilerde bu hayvanlara duyarlılığın arttığını belirtti.

Çocukların kermes düzenleyerek elde ettikleri gelirlerle sahipsiz hayvanlara mama aldığını ifade eden Can, bu durumdan ailelerin de memnun olduğunu vurguladı.

Can, tatillerde öğrencilerin "Ateş"i özlediğini kaydederek, "Aynı mahallede oturduğumuz çocuklar evime uğruyor. Ateş'i sorup onu görmek istiyor, özlem gideriyorlar." ifadelerini kullandı.

"Can dostum"

Okulun 4. sınıf öğrencilerinden Mehmet Ali Çelik, kediyi ilk gördüğünde şaşırdığını, zamanla aralarında kuvvetli bir dostluk oluştuğunu anlattı.

"Ateş" ile iyi anlaştıklarını belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Baş başa kaldığımızda benimle konuşmaya çalışır gibi miyavlıyor, kucağıma atlıyor. Can dostu gibi bir şey. Öğretmenimiz 'Çocuklar uslu durursanız onu görmeye gidebilirsiniz ya da Ateş dersimize gelir.' diyor. Ateş sınıfa geldiğinde dersi dinliyor, bazen yanımıza oturuyor. O sınıftayken derste daha mutlu oluyoruz."

Öğrenci Eylül Akkuş da Ateş'in varlığının kendisini mutlu ettiğini dile getirerek, "Beni eğlendiriyor. Çok tatlı. Sokak hayvanlarını çok seviyorum. Onları beslemeye çalışıyorum." diye konuştu.