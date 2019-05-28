Öğrencilerin kumbarada biriktirdikleri harçlıklar yardım kolisi oldu

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, öğrenciler biriktirdiği cep harçlıklarından satın aldıkları yardım kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Beyşehir'de Ali Rıza Celeboğlu ilkokulu 4 C sınıfında öğrenim gören öğrenciler, ramazan ayında örnek bir yardım kampanyasına imza attı.

Öğrenciler, yıllardır yürütülen bir proje kapsamında yıl boyunca biriktirdikleri ailelerinden aldıkları okul harçlıklarını sınıf kumbarasıyla paylaştı.

Ramazan ayı geldiğinde kumbarada biriken paralarla yardım kolileri satın alan öğrenciler, kolileri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Konuyla ilgili olarak sınıf öğretmenleri tarafından yapılan açıklamada, 4'üncü sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 1'inci sınıftan itibaren yürüttükleri bu projenin geleneksel hale getirildiği belirtilerek, "Velilerimizin de desteğiyle bu yardımlarda 4'üncü yılımıza ulaştık. İhtiyaç sahiplerinin hayır dualarını alıp mutlu olduklarına şahit olmak çok güzel bir duygu. Öğrencilerimize ramazan ayının ruhuna uygun olarak paylaşmanın yardımlaşmanın güzelliğini yaşıyor ve yaşatıyorlar. Onlarla gurur duyuyoruz. İnşallah bu kampanyamız tüm öğrencilerimize örnek olur, toplumun her kesiminde yaygınlaşır, dileğimiz, hedefimiz bu." denildi.















