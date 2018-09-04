Öğrencilerin Kaymakam Kaşıkçı'yı ziyareti

HAKKARİ (AA) - Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Halk Eğitim Merkezinde açılan hazırlık kurslarına katılarak üniversite sınavını kazanan öğrencileri makamında kabul etti.

Makamında gerçekleşen ziyarette öğrencileri tebrik eden Kaşıkçı, üniversiteye hazırlanmak isteyen öğrencilerin artık kaynak sıkıntısı ve ders çalışacağı yer sorununu yaşamayacağını söyledi.

Okumak isteyen her öğrencinin özellikle de üniversite öğrencilerinin yanında yer aldıklarını belirten Kaşıkçı, "Öğrencilerimizin kaybı olmadan lise son sınıftan sonra istediği bölümde üniversiteye dahil olsun. Öğrencilerimiz bu konuda istekli ve gayretli olsun. Gereken her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.

Kaşıkçı ayrıca, gösterdiği ilgi ve alakalarından ötürü başta Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, şube müdürlerine ve öğretmenlere teşekkür etti.







