Öğrencilerin karne sevinci

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle, 16 bin 390 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci Şehit Nusrat Atmaca Kız imam Hatip Lisesi'nde düzenlenen karne töreninde yaptığı konuşmada, 2017-2018 öğretim yılında 16 bin 2 öğrenciyle eğitim öğretim yılına başladıklarını ancak gelen nakillerle bu sayının 16 bin 390'a çıktığını ifade etti.

Ekinci, eğitim yılını sorunsuz bir şekilde tamamladıklarını belirterek, "İlçemizde bin 274 okul öncesi, 5 bin 250 ilkokul, 5 bin 596 ortaokul ve 4 bin 270 lise öğrencisi olmak üzere toplam 16 bin 390 öğrenci karne aldı. Velilerimizin karnedeki notları doğru değerlendirmesi gerekir. Öğrencinin karnede yazılı notları bir yıllık çalışmasının karşılığıdır. Düşük notlardan dolayı öğrencilerimizi üzmeyelim. Bunun sebeplerini araştırarak önümüzdeki yıllar için tedbirler alalım. Bu konuda okul idarelerimiz, Rehberlik Araştırma Merkezi ve rehber öğretmenlerimiz sizlere yardımcı olacaklardır." dedi.

Sarıkaya ilçesinde de 2017-2018 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla Namık Kemal ilk ve ortaokulunda karne töreni düzenlendi.

Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, "2017-2018 eğitim yılının sonuna geldik. İlçemizde 355 derslikte 5 bin 66 öğrencimiz eğitim öğretimine devam etmiştir. Bunlardan 430 öğrenci ortaokuldan 316 öğrencimiz de liselerden mezun olmuştur. Ben eğitim öğretim yılının kazasız belasız başarılı bir şekilde tamamlanmasından dolayı başta öğretmenlerimize, yöneticilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Törene katılan Kaymakam Yasin Özcan da öğrencilerin karnelerini dağıtıp, iyi bir tatil geçirmeleri dileğinde bulundu.