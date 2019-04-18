Öğrencilerin Karaman Belediyesi'ni ziyareti

KARAMAN (AA) - Karaman 85. Yıl Milli Egemenlik ilkokulu öğrencileri, Hayat Bilgisi derslerindeki Yerel Yönetim Birimlerini Tanıyorum konusu kapsamında Karaman Belediyesi'ni ziyaret etti.

85. Yıl Milli Egemenlik ilkokulu 3. Sınıf öğrencileri, okulun müdürü Muharrem Kerbalı ve öğretmenleri eşliğinde Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'yı ziyaret etti.

Başkan Kalaycı öğrencilere, görevlerinin Karaman'da yaşayan herkese eşit şekilde hizmet yapmak olduğunu söyledi.

Kalaycı, şöyle devam etti:

"Bizlerin oturduğu bu koltuklarda yarın sizler olacaksınız. Bunun için de şimdiden kendinize hedef koymanız ve bu hedef uğrunda çok çalışmanız gerekiyor. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın talep, öneri ve eleştirileri bizler için çok önemli. Karaman Belediyesi olarak bu anlayış içinde çalışmaya devam edeceğiz."

Öğrenciler daha sonra belediye binasındaki birimleri gezerek, yerel yönetimlerin işleyişi konusunda yetkililerden bilgi aldı.



