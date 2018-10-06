Öğrencilerin Anıtkabir ziyareti

ÇANKIRI (AA) - Eldivan'da ortaokul öğrencileri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kaymakamlık, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen gezide, Eldivan Şehit Üsteğmen Yılmaz Gülhan Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinden Anıtkabir'i ziyaret etti.

İlçe Kaymakamı Adem Karataş'ın Atatürk mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Öğrenciler, Anıtkabir içindeki müzeleri rehberler eşliğinde bilgi aldı, aynı zamanda birinci Meclis binasını, Etnografya Müzesi, Anadolu Medeniyetler Müzesi ve Ankara'nın önemli yerlerini de gezdi.





