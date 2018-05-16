Öğrencilerin

ANKARA (AA) - Doğa Koleji 6'ncı sınıf öğrencileri Lamia Talya Ünsal ve Özgür Doruk Demiralp, TÜBİTAK'ın düzenlediği 12'nci Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda "Akıllı Tarım Sistemleri Uygulaması" projeleriyle "kodlama" alanında Türkiye birincisi oldu.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, Ünsal ve Demiralp yarışmaya, sürdürülebilir su kaynakları yönetimi yaparak, Türkiye'nin tarımsal ihtiyaçlarının doğal kaynaklara zarar vermeden üretilmesi amacıyla geliştirdikleri "Akıllı Tarım Kutusu" ve "Akıllı Tarım Sistemleri Uygulaması" projesiyle katıldı.

Türkiye genelinde 15 bin 171 öğrenci ve 11 bin 352 projenin yer aldığı yarışmada öğrenciler, bilişim teknolojileri öğretmeni Sezer Çetintaş danışmanlığında hazırladıkları projeleriyle Türkiye birinciliği elde etti.

Araştırmaları sonucunda, çiftçilerin yüzde 76'sının bilinçsiz sulama yaptığını belirleyen öğrenciler, çiftçilerin gübreleme, tohum ıslahı, zirai ilaçlama gibi verimi arttıran konularda eğitilmeye, bilgi edinmeye ihtiyacı olduğunu tespit etti.

Geliştirilen sistem ile yetişen ürünler, diğer yöntemlerle yetiştirilen ürünlere göre yüzde 35-60 oranında daha az su tüketiyor.

Organik tarım ürünü sertifikası almaya uygun ürünler yetiştirilen proje ile anlık nem ve ısı durumu ölçülüyor, toprak analizi yapılıyor ve tarla bitkilerinin gelişimi gözlemleniyor.

- Tehlikelere karşı uyarıyor

Havanın yağışlı veya nemli olduğu durumlarda sulama yapmaya izin vermeyen sistem, ürün ve toprak analizi yaparak çiftçiyi çiğ oluşumu, donma gibi tehlikelere karşı uyarıyor.

Uygulama, kayıtlı ürün, tarla konumu, gübre durumu, ekim tarihi ve toprak türü gibi verileri analiz ederek, üretim süreci boyunca çiftçiyi yönlendiren çeşitli algoritmalarla çalışıyor.