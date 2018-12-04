Öğrencileri ödüllendirmek için gezi düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde matematik dersinde başarı gösteren öğrencilere ödül olarak Konya gezisi düzenlendi.

Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi matematik öğretmeni Sevcan Duru, dersinde başarılı öğrencilere ödül olarak gezi düzenlemek istedi.

Okul müdürü Abdussamet Atalay'dan ricada bulunan Duru'nun talebini İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen de kabul etti ve 18 başarılı öğrenci için 2 günlük Konya gezisi düzenlendi.

Duru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amacının öğrencilere farklı yerleri gösterip keşfetmelerini sağlamak olduğunu belirterek, "Konya Bilim Merkezinde 3D film gösterisi izletilerek öğrencilere uzay yolculuğu yaptırılmıştır. Ayrıca öğrenciler uygulamalı olarak çeşitli bilimsel etkinliklerde bulunmuşlardır. Mevlana, Konyanüma ve 80 Günde Devri Alem müzeleri gezilerek öğrencilerin kültürel yönden zenginleşmesi sağlanmıştır. Ayrıca Selçuk Üniversitesi kampüsü gezilerek öğrencilerin ufukları genişletildi." diye konuştu.