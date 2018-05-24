Öğrencileri iftarda yalnız bırakmadılar

ANKARA (AA) - Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız ve Belediye Başkanı Muhittin Güney, Kız İmam Hatip Lisesi Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

Kızılcahamam protokolü, iftarda Kız İmam Hatip Lisesi Öğrenci Yurduna konuk oldu.

Kaymakam Yıldız ve Belediye Başkanı Güney, eğitim ve öğretimleri için ailelerinden uzakta olan öğrencileri yalnız bırakmayarak, onlarla iftar yaptı.

Protokol üyeleri iftarın ardından öğrencilerle sohbet etti.

Öğrenciler, ilçe yöneticilerine kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Kadir Futuncu, Okul Müdürü Asuman Ünsal da katıldı.