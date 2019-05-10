SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) "Paylaşmak Güzeldir" sloganıyla öğrencilere ücretsiz iftar veriyor.



CÜ Merkezi Kafeteryanın 2. katında hayırsever iş adamları tarafından verilen iftara günlük 2 binin üzerinde öğrenci katılıyor.

İftar verilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğrencisi Salim Açıkgöz, "Rektörümüze ve bütün hocalarımıza öncelikle teşekkür ediyoruz. Bilindiği üzere Sivas’a değişik illerden gelen öğrenci arkadaşlarımız var, herkes ailesinden uzakta. Burada öncelikle bir aile ortamı oluşuyor. Herkes ramazan ayında orucunu açıyor, evine uzak olan, yurduna yetişemeyen, ders arasında çıkıp gelen herkes faydalanıyor." dedi.

Uygulamanın ramazan ayı sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.

