Öğrencilere tiyatro

KONYA (AA) - Karapınar Kültür Merkezi'nde Ankara Ahşap Adımlar Kukla Tiyatrosu oyuncuları tarafından "Çiftlikte Parti Var" isimli çocuk oyunu sahnelendi.



Güven, merhamet, saygı ve sabırın anlatıldığı oyun öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.

İlçe Belediye Başkanı Mehmet Yaka oyun sonrası yaptığı konuşmada "Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak iki gün boyunca yaklaşık iki bin öğrencimiz Kültür Merkezi'nde 8 seans olarak izleme fırsatı buldular. Ahşap Adımlar Kukla Tiyatrosu’nun yönetmeni Serkan Bilgin'e ve oyuncu kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Belediye olarak kültürel etkinliklerimiz devam edecektir." dedi.