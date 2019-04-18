KONYA (AA) - Karatay Üniversitesi öğretim görevlisi Ali Bozgedik üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere "Motivasyon" semineri verdi.



Kültür merkezinde gerçekleşen seminerde Bozgedik, KTO Karatay Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Ali Bozgedik, öğrencilere yeni sınav sitemi hakkında bilgi verdi.



Bozgedik, öğrencilerin hedeflerine ulaşabilmeleri için planlı çalışmaları gerektiğini belirtti.



Gerçeklerden kaçmamalıyız diyen Bozgedik şunları söyledi:



"Sevdiğiniz veya istediğiniz bölümleri tercih etmelisiniz. Peki bunun için gerçekten ders çalışıyor ve yeterince soru çözüyor muyuz? Ders çalışırken akıllı telefonu kullanmayın mümkünse tuşlu telefon kullanabilirisiniz. Sınavda en iyi olduğunuz bölümden soru çözmeye başlayın. Çünkü soruları çözdükçe kendinize olan güveniniz artar, yapamadığınız ya da çözümü uzun süren sorularla inatlaşmayın. Sorulara asla önyargı ile yaklaşmayın. Sınavlar aynı zamanda bilgiyi değil, hızlı okuyup anlamayı, dayanıklılığı da ölçüyor zamanı da."

Bozgedik zaman zaman öğrencileri de kendi sunumuna katarak çeşitli ödüller verdi.



Karapınar Ticaret Borsası sponsorluğunda gerçekleşen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Atıf Özder, Ticaret Borsası Genel Sekreteri Halil Tüysüz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Program sonunda Ali Bozogedik'e teşekkür plaketi verildi.

