SİVAS (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı devlet sanatçısı Gülay Bilge, üniversite öğrencilerine keçe işleme eğitimi verdi.

Cumhuriyet Üniversitesinden (CÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü tarafından Gülay Bilge önderliğinde öğrencilere keçe işleme eğitimi verildi. 3 gün süren eğitime öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Bilge, bu kültürün yaşatılması için eğitimler verdiğini ve her ay farklı şehirlerde keçenin tanıtımını yaptığını anlatarak, "Bu bizim ata kültürümüz, unutturmamamız lazım. Keçe, Orta Asya'dan, milattan önce 3 binli yıllardan başlayarak günümüze kadar gelen bir kültürdür. Bu nedenle keçe işleme sanatını öğrencilere öğretmemiz, halka sevdirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Bilge, yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi vererek, "Hepsi keçedendir, el işi ve dikiş yok. Elbiseleri aşağı yukarı iki veya üç günde çıkartabiliyoruz ama çanta, ufak tefek şeyleri bir günde çıkartma şansımız oluyor. Yün kullanıyoruz, hakiki koyun yünü. Bizi öğrenciler ile buluşturan Fatih hocama, Şirin hocama teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

