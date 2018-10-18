NEVŞEHİR (AA) - Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Temsilcileri Tülay Danacıoglu, Aysun Taşcı ve Özgül Özkan tarafından Avanos'taki ortaokul öğrencilerine yönelik "hayvan hakları ve sevgisi" konulu seminer verildi.

Belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen programda ,öğrencilere hayvan hakları konusunda bilgiler veren Tülay Danacıoğlu, sinevizyon eşliğinde sunum yaptı.

Özellikle gençlerin hayvan sevgisi konusunda duyarlı davranış sergilediğini aktaran Danacıoğlu, şöyle konuştu:

"Hayvanların yaşama hakkı, yemek, su ve sevgi dışında insanlardan hiçbir beklentileri yok. Hayvanların yaşama hakkına kayıtsız kalınamaz. Öğrenciler, günlük yaşamda hayvanlarla olan ilişkilerinde, hayvanlara davranış şekilleri ve beslenmeleri konusunda çok daha duyarlılar. Hayvan hakları konusunda çok hızlı bir şekilde bilgi edinerek uygulamaya geçebiliyorlar. Öğrencilerin istekleri ve bu anlamda öğrenme arzuları motivasyonumuzu oldukça yükseltiyor."