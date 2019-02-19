Öğrencilere ebelik ve hemşirelik mesleği tanıtıldı

YOZGAT (AA) - Sorgun Milli Egemenlik Ortaokulu öğrencilerine yönelik "Mesleki kariyer ve meslek tanıtım günleri" çerçevesinde hemşirelik ve ebelik mesleği tanıtıldı.



Milli Egemenlik Ortaokulu Konferans Salonu'nda yapılan etkinliğe konuşmacı olarak hemşire Gülcan Şahin ve ebe Nalan Maraş katıldı.



Şahin ve Maraş, ebelik ve hemşirelik mesleği hakkında öğrencilere ayrıntılı bilgiler verirken, meslek hayatlarında yaşadıkları sıkıntıları, çalışma ortamlarını, üniversite eğitiminin önemi ve üniversite seçimi ile ilgili yaşadıklarını öğrencilerle paylaştılar.

Sorgun Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, bu tür eğitimlerin öğrencilerin meslekleri tanıması ve gelecekte seçecekleri meslekleri belirlemede yardımcı olacağını belirterek, "8. sınıf kız öğrencilerine yönelik eğitimde öğrencilerimiz, ebelik ve hemşirelik bölümlerinin çalışma koşullarını, iş olanaklarını, bu bölümlerde okuyacak kişilerde bulunması gereken özelliklerin neler olduğunu ve mesleklerin son yıllardaki değerinin ne durumda olduğu gibi konuları katılımcıdan öğrenme fırsatı bulmuşlardır." dedi.