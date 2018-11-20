SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Vakfı Okulları öğrencilerine "Böbrek Sağlığı ve Beslenme Önerileri" konulu bir seminer verildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, CÜ Vakfı Okulları etkinlik salonunda gerçekleştirilen programda, "Beslenme Dostu Okul Projesi" kapsamında Sivas İl Sağlık Müdürlüğü diyetisyeni Alican Daşdemir, öğrencilere nasıl beslenilmesi gerektiğini anlattı.

Daşdemir, büyüme ve gelişme çağındaki çocukların beslenmelerine çok dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Sağlıklı beslenmenin püf noktalarını anlatan Daşdemir, "Hastalıklara karşı dirençli olmanın en temel kuralı kahvaltı yapmaktır. Kahvaltı yapmadan okula geldiğiniz zaman büyüme ve gelişmeniz duruyor. Derslerdeki başarınız azalıyor. O yüzden kahvaltı yapmadan güne başlamamanız gerekiyor. Okula gelirken tost, simit ya da poğaça yemek kahvaltı değildir." ifadelerini kullandı.

Daşdemir, abur cubur diye tabir edilen yiyeceklerden kesinlikle uzak durulması gerektiğini vurgulayarak, "Meyve sebzelerde de şeker var ama örneğin muzun içerisindeki şeker vücudumuz için faydalı şeker türüdür. Meyvelerde bulunan şekerler sağlıklı şekerlerdir diyebiliriz. Sağlıklı şekerleri tüketmeliyiz ancak bisküvi ve gofret gibi gıdalardaki şekerleri almamalıyız." açıklamasında bulundu.