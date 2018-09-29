Öğrencilere, atık pillerin doğaya zararları anlatıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kaman Gençlik Merkezi üyeleri, okulları ziyaret ederek, atık pillerin doğaya verdiği zararları anlattı.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla çalışmalarını hızlandırarak okul ziyaretlerine başlayan Gençlik Merkezi üyeleri, Kaman Kız İmam Hatip Lisesi, Kaman Ortaokulu ve Kaman Ticaret Meslek Lisesi'ni ziyaret etti.

Okullarda öğrencilere atık pillere dikkat edilmesi ve pillerin toplanması konusunda bilgiler verilirken, okul girişlerine atık pillerin doğaya verdiği zararlar hakkında broşürler asıldı.

Atık pillere karşı ilk olarak öğrencilerin duyarlı olmaları gerektiğini vurgulayan Kaman Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Rıza Ekici, "Atık pillerin doğaya atılması durumunda ortaya çıkan zararlar saymakla bitmez. Bu piller sadece insan sağlığı için değil, aynı zamanda hayvanlara ve doğaya çok büyük zararları vardır. Bu konuda duyarlı olmalıyız. Bizler bu pilleri toplamak için okullara atık pil kutuları bırakıyoruz. Sadece okulda değil, evlerinizde bulunan atık pilleri bu şekilde ayrıştırarak bilinçli bir şekilde toplamalıyız." şeklinde konuştu.