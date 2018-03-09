KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde hizmete giren "Ahi Kart" satış sistemi ile öğrencilere kolaylık sağlandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Ahi Kart satış sitemi ile öğrencilere sağlanan kolaylığın yanı sıra yemek takibinin de yapılabildiği ifade edldi.

Kartın kurumsal bazda da üniversiteye katkı sağladığı vurgulanan açıklamada, öğrencilerin bankalardan verilen kartlardaki bekleme sürelerinden de kurtuldukları dile getirildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Süleyman Çelik, Ahi Kart sistemi ile kurumsal kimlik oluşturma anlamında en büyük atılımı satış sistemlerinde gerçekleştirdiklerini, bu sayede öğrencilere de kolaylık sağladıklarını aktardı.

Öğrencilerin yemek kartlarını bankalardan aldığı dönemde bekleme sürelerinde sıkıntı yaşadıklarını, kendilerinin de takip sisteminde problemlerle karşılaştıklarını aktaran Çelik, "Bu kartlara sanal ortamda para yükleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda yemekhanelerimizin girişinde bulunan Ahi Kart yükleme noktalarından da yükleme işlemi yapılabiliyor." ifadelerini kullandı.