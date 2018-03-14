Öğrencilerden Zeytin Dalı Harekatı'na destek

KONYA (AA) - Ahırlı ilçesindeki Akkise İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral desteği olmak amacıyla mektup yazdı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'deki teröristleri temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek amacıyla Akkise İmam Hatip Ortaokulunda etkinlik düzenlendi.

Etkinlik sonrasında öğrenciler, okul müdürü Zafer Karaca ve beraberindekiler ile yazdıkları mektupları Afrin'e götürülmesi için PTT yetkililerine teslim etti.

Öğrenciler, yazdıkları mektupta, "Sizleri çok seviyoruz. Biliniz ki arkanızda bu minik vatan evlatlarının duaları var. Allah yardımcınız olsun." ifadelerine yer verdi.

Okul müdürü Karaca, askere moral olsun diye Türkçe öğretmeni Merve Çoban eşliğinde öğrencilerin mektup yazdıklarını söyledi.