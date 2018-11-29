Öğrencilerden Yemen'e destek

KONYA (AA) - Karapınar Osman Hulusi Ateş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Yemen'e yardım kampanyası düzenledi.

Öğrenciler, Yemen için topladıkları nakdi yardımı PTT aracılığıyla ilgili kurumlara gönderdi.

Okul müdürü Ali Aşkın, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerinin büyük duyarlılık gösterdiğini kaydederek teşekkür etti.

İhtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için tüm güçleriyle bölgeye yardım ulaştırılmasına katkıda bulunduklarını belirten Aşkın, "Yemen halkının ihtiyacı olan gıda, hijyen paketleri, tıbbi malzemeler ve içilebilir temiz su yardımlarının bölgeye ulaştırılması adına bu destekler önemli. Okulumuzda öğrencilerimiz duyarlılık gösterip bu kampanyayı düzenlediler. Ülke genelinde yapılacak desteklerle Müslüman kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu bilmeleri onların moralini yükseltecektir.” dedi.







