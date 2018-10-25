Öğrencilerden Vali Akın'a ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk ve orta okul öğrencileri Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akın, kentte faaliyet gösteren bir özel okul ve kolejin öğretmen ve öğrencilerini makamında kabul ederek bayramlarını kutladı.

Akın, ziyarette yaptığı konuşmada, büyük zorluklarla kurulan ve milletçe büyük gururla kutlanan cumhuriyetin 95. kuruluş yıl dönümünde öğrencilerin ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Millet olarak cumhuriyete verilen önemin bir ifadesinin öğrencilerin bu duyarlılığı olduğunu vurgulayan Akın, "Her yanı işgal edilmiş vatan topraklarında, adeta yoktan var edilen modern Türkiye Cumhuriyeti'ni, aynı şevk ve heyecanla sonsuza kadar yaşatacak, cumhuriyetimizi daha aydınlık bir geleceğe taşımak için çalışacağız. Öğrencilerimizin ziyaretiyle onlarla buluşmak bizleri duygulandırdı. Millet olarak cumhuriyete verdiğimiz önemi öğrencilerimiz bizlere gösteriyor. Tüm öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.