Öğrencilerden su içme alışkanlığı etkinliği

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de Mustafa Necati İlkokulu Mucitler Sınıfı öğrencileri su içme alışkanlığı için düzenledikleri etkinlikte bin 500 su dağıttı.

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi önünde düzenlenen etkinliğe KKÜ Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan da katılarak hastalara su dağıttı.

Rektör Prof. Dr. Aslan, burada yaptığı açıklamada, etkinliği düzenleyen öğrencilere teşekkür etti.

Su içmenin önemine değinen Aslan, "Öğrencilerle birlikte su dağıttık. İnsan vücudu için su çok önemli. Bizler de su içmeye önem vermeliyiz. Etkinlikte emeği geçen öğrencilere ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum." dedi.

Sınıf öğretmeni Adem Erslan da insanlara su içme alışkanlığı kazandırabilmek için yılda iki kez bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.