Öğrencilerden şehitlik ve şefkat evine ziyaret

SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesinde ortaokul öğrencileri, Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisi Projesi kapsamında şehitlik ile şefkat evindeki yaşlıları ziyaret etti.

Sefil Selimi ile Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Ortaokulu öğrencileri, Şarkışla Garnizon Şehitliği ile Esentepe Mahallesi'ndeki Şefkat Evi'nde kalan yaşlıları ziyaret etti.

İlk olarak şehitliğe giden öğrenciler burada Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Sefil Selimi Ortaokul Müdürü Alper Kargıcı, yaptığı açıklamada, "Bizler bu vatanın evlatları olarak şehitlerimizin değerini bileceğiz ve unutmayacağız. Onlara minnet duygularımızı çok çalışarak göstereceğiz." dedi.

Öğretmen ve öğrenciler daha sonra Türk Kızılay Şarkışla Şubesi ile Şefkat Evi'ndeki yaşlıları ziyaret ederek sohbet etti.