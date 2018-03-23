Öğrencilerden şehitliğe ziyaret

KIRIKKALE (AA) - Bahşili Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Şehitleri Anma Haftası kapsamında Kırıkkale Şehitliği'ni ve şehit ailelerini ziyaret etti.

İlk olarak şehitliği ziyaret eden öğrenciler ve öğretmenler, şehit mezarlarını gezerek dua etti.

Okul müdürü Eren Arslan, burada yaptığı konuşmada, bugün buradaki şehitleri ziyaret ederek, onlara dua ettiklerini söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Arslan, öğrencilere şehitlik makamı hakkında bilgiler verdi.

Öğretmen ve öğrenciler daha sonra ilçede yaşayan şehit Yusuf Alsancak'ın ailesini ziyaret etti.