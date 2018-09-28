Öğrencilerden şehit Halisdemir'e ziyaret

NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından öğrenciler, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitim-öğretime başlayan öğrenciler için şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaret düzenlendi.

Öğrencilerin ilgi gösterdiği programda, Çukurkuyu beldesindeki şehitliğe giden öğrenciler, şehit Ömer Halisdemir ve tüm şehitler için dua etti.

Öğrenciler, aynı kabristanda bulunan şehidin annesi Fadimana Halisdemir'i de ziyaret etti.

Programa katılan öğrenciler, sunulan imkandan dolayı üniversite yönetimine teşekkür ederek, etkinliğin oldukça anlamlı olduğunu belirtti.