Öğrencilerden resim sergisi

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, eğitim yılı içerisinde yaptıkları resim çalışmalarını sergiledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen serginin açılında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, çocuklara imkan sağlandığında onlara gerekli ortam oluşturulduğunda güzelliklerin ortaya çıktığını söyledi.

Öğrencilerin yaptığı çalışmalarla sanatçı kişiliklerini ortaya koyduklarını ifade eden Yazıcı, "Sergide öğrencilerimizin yapmış olduğu çok güzel 75 eser sergileniyor. Hedefimiz bütün çocuklarımızın yetenekleri doğrultusunda gelişimlerini sağlamak. Bu sergide emeği geçen okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve bu güzel eserleri ortaya koyan öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.



Açılışın ardından sergiyi gezen Yazıcı, öğrencilerden yaptıkları resimler hakkında bilgi aldı.

