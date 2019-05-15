Öğrencilerden

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) öğrencileri tarafından "Nasıl Bir Gazete Olmalı" sergisi açıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı ile Radyo ve Televizyon Programcılığı öğrencileri ilginç bir uygulama ile yapılan örnek gazetelerden sergi açtı.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu fuaye alanında açılan sergide, "Haber toplama ve yazma" dersi kapsamında öğrencilerin dönem boyunca çıkardıkları 18 gazete yer aldı.

Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Mehmet Özdemir, serginin, oluşturulması ilginç ve benzerine az rastlanan bir uygulama olduğunu belirtti.

Sergide hazırlanan gazetelerin her birini isminden, içeriğine, haberlerine kadar öğrencilerin oluşturduğunu vurgulayan Özdemir, "Bu çalışmada 18 farklı gazete oluşturuldu. Gazetelerin her birinin içeriği çekilen fotoğrafları öğrencilerimiz hazırladı. Bu tür etkinliklerin öğrencilerin teoride öğrendiklerini uygulamaya koyma anlamında önemlidir. Sergide Kırşehir’i anlatan ve tanıtan haberlerin yanında çok sayıda da özel haber bulunuyor. Sergi fuaye alanında açık ve diğer öğrencilerimizde bu alanda örnekleri inceleyerek bilgi sahibi olabileceklerdir." ifadelerini kullandı.

Serginin açılışına Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hayrettin Şahin ile çok sayıda öğretim elemanı katıldı.