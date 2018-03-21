Öğrencilerden Mehmetçik'e videolu destek

ANKARA (AA) - Başkentteki Müjgan Karaçalı İlkokulunda öğrenim gören öğrenciler, Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere destek olmak için video hazırladı.

Afrin'de teröristlere karşı mücadele eden Mehmetçik için öğretmenlerinin önderliğinde klip hazırlayan öğrenciler, klipte asker selamı vererek, okul bahçesinde "Afrin" yazısı oluşturdu.

Okul müdürü Ercan Arı, Türkiye'nin terör örgütlerine ve arkalarındaki odaklara karşı büyük bir mücadele yürüttüğünü belirtti.

Bu mücadelede, milletin birlik ve beraberliğinin önemine işaret eden Arı, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizi, milli ve manevi değerlere sahip, vatanını, milletini ve bayrağını her şeyin üzerinde tutan, dürüst, güvenilir ve ahlaklı bireyler olarak yetiştirmek için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Bu bağlamda değerler eğitimi kapsamında, Zeytin Dalı Harekatı'na dikkat çekmek ve çocuklarımızda bu konuda bilinç oluşturmak için bir etkinlik düzenledik."

Sınıf öğretmeni Serpil Aslan da öğrencilerin milli birlik ve beraberlik duygularının gelişmesine yönelik etkinlikler yapmaya önem verdiklerini dile getirerek, "Akademik başarının yanı sıra çocuklarımızın bilinçle yetişmesi, vatan ve millet sevgisini öğrenmesi bizim için çok önemli." dedi.